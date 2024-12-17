Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год

Общественная палата Московской области подвела итоги работы за год, передает Министерство информации и молодежной политики Московской области. Заседание состоялось во вторник в Красногорске.

«В будущем году перед нами встает важная задача — празднование 80-летия Победы. Это событие имеет огромное значение не только для каждого из нас лично, но и для всей страны», - обратился к членам палаты ее председатель Анатолий Торкунов.

Зампред областного правительства Вячеслав Духин выразил благодарность общественникам за поддержку участников СВО и их семей.

«Это, безусловно, приоритет номер один для всех органов власти и тех, кто вовлечен в общественную деятельность. Кроме того, очень приятно, что общественники включилась в общеобластную акцию «Доброе дело». Также очень рассчитываем на всестороннюю поддержку Общественной палаты во всем, что касается ветеранов, подрастающего поколения и воспитательной работы», - сказал он.

В ходе заседания члены ОПМО проголосовали за третью часть состава 53 муниципальных палат округов. Палаты Пушкинского округа и Королева будут формироваться в соответствии с новым законом.

Также были подведены итоги проведенных мероприятий и обсуждена совместная работа в рамках отопительного сезона.

В завершение заседания члены ОПМО поучаствовали в акции «Елка желаний».