Общественник рассказал о значении проекта «Герои Подмосковья» для участников СВО

Кадровая программа «Герои Подмосковья» представляет собой нужную инициативу, которая помогает участникам специальной военной операции вернуться к мирной жизни и предоставляет конкретные возможности для профессионального роста. Об этом заявил председатель правления МОООИ «Колесница», член совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания России Игорь Гундеров, передает РИАМО.

«Важно, что программа охватывает и госслужбу, и частный сектор — это дает выбор, а выбор всегда ценится. Но мне кажется, что главным преимуществом здесь будет не только обучение, а то, что участники программы окажутся в профессиональном сообществе, где их опыт и знания действительно оценят», — сказал Гундеров.

По его словам, так участники СВО могут найти работу и почувствовать себя востребованными в новой роли. Стать участниками программы можно до 30 апреля, для этого нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что проект запустили по поручению президента России Владимира Путина. Обучение бесплатное, лучшим участникам по его итогам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Ранее губернатор Подмосковья встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.