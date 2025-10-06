Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы

На заседании были рассмотрены вопросы правоприменительной практики Управления в сфере закупок, а также о включении информации в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Управления по надзору за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией на территории Московской области.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович и начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Московского областного УФАС России Бахвалов Сергей Ильич.