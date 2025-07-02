Общественный совет при Московском областном УФАС России обсудил актуальные вопросы в сфере

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Управления по контролю за торговой деятельностью на территории Московской области.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Калинин Георгий Станиславович, заместитель начальника отдела антимонопольного контроля Московского областного УФАС России Сапожников Александр Александрович и заместитель начальника отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного УФАС России Николаев Дмитрий Анатольевич.