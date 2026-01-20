Общий туристический поток в Солнечногорске за год составил более 817 тыс. человек

Солнечногорск в 2025 году посетили более 817 тыс. туристов. Экскурсионный поток составил 136 тыс. человек. Об этом рассказал первый замглавы округа Кирилл Типографщик.

По его словам, за год было проведено 14 бесплатных экскурсионных поездок для семей участников специальной военной операции, 45 экскурсий для участников проекта «Активное долголетие». Также более 300 студентов колледжа «Подмосковье» посетили ведущие предприятия муниципалитета.

Средняя загрузка коллективных средств размещения увеличилась, составив 66%. Всего в Солнечногорске открыто 62 коллективных средства размещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как работали парки региона в период новогодних праздников.