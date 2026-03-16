Обучение в подмосковных школах будущих родителей прошли более 12 тыс. человек

С начала 2026 года обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли более 12 тыс. человек, они работают в родовспомогательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Школы для будущих родителей позволяют семьям заблаговременно и в полном объеме подготовиться к рождению ребенка. Такие занятия способствуют снижению тревожности и повышению уверенности в период ожидания и после родов», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что обучение проходит бесплатно, его проводят акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психолог и другие специалисты. Родители могут узнать о подготовке к родам, уходе за новорожденным, особенностях первых месяцев жизни ребенка и не только. Расписание занятий размещено на сайтах медицинских организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.