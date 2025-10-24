Обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли почти 40 тыс. человек

С начала 2025 года бесплатное обучение в специальных школах для будущих родителей в Подмосковье прошли более 37 тыс. человек, занятия проводят акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.