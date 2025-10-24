Обучение в школах будущих родителей в Подмосковье прошли почти 40 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года бесплатное обучение в специальных школах для будущих родителей в Подмосковье прошли более 37 тыс. человек, занятия проводят акушеры-гинекологи, неонатологи, перинатальные психологи и другие специалисты. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Период беременности, подготовки к родам и первые месяцы жизни новорожденного очень волнительны для будущих родителей. Поэтому важно, чтобы опытные специалисты рассказали им об основах ухода, послеродовом периоде и развеяли их страхи и сомнения», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Такие учреждения функционируют при подмосковных родовспомогательных учреждениях. Найти информацию о расписании занятий можно на сайтах медицинских организаций, о системе родовспоможения – на портале «Стань мамой в Подмосковье».
