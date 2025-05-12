Обустройство тюбинговой горки с подъемником стартовало в парке им. Талалихина в Подольске

Обустройство всесезонной тюбинговой горки с подъемником и двумя спусками стартовало на территории парка им. Виктора Талалихина в Подольске. Об этом рассказали в администрации округа.

Работы проводятся в рамках третьего этапа благоустройства. На набережной вдоль Парадного проезда уже обустроили пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, оборудовали удобные спуски к Пахре, построили скейт-парк.

Сейчас продолжается установка ограждений на лестницах, укладка плитки и монтаж уличного освещения — уже установили более 250 светильников и опор.

Завершение всех работ в парка запланировано на третий квартал текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству набережных в области в этом году.