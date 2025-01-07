Очередной матч «Легенд хоккея» пройдет в Пушкино

Второй в этом сезоне матч «Легенд хоккея» пройдет в Пушкино в ближайшую субботу, передает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Местом проведения мероприятия станет Центральный парк культуры и отдыха. Матч станет первой игрой сезона, которая пройдет на территории парка.

В рамках мероприятия состоится традиционная тренировка с участием известных спортсменов. Занятие проведет Сергей Коньков. Кроме того, пройдут конкурсы с призами для болельщиков.