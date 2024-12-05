Уголовное дело возбудили после того, как девушку насмерть сбила электричка в Подмосковье

Уголовное дело было возбуждено после того, как девушку-подростка насмерть сбил электропоезд в регионе, передает АГН «Москва» со ссылкой на Западное МСУТ СК России.

Инцидент произошел утром четвертого декабря на перегоне станций «Назарьево» – «Павловский Посад» на Горьковском направлении. Девушка 2007 года рождения находилась близко к путям, и ее сбил электропоезд.

В результате потерпевшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются.