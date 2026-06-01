Украинский комментатор Роман Бебех и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко* во время прямого эфира финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» бурно выражали свою радость, когда российский голкипер парижского клуба Матвей Сафонов получил повреждение.

В середине первого тайма Сафонов, вытянувшись в струну, прервал опаснейший прострел Букайо Сака, который уже был готов замкнуть игрок «Арсенала». При этом голкипер получил удар коленом по голове от своего же партнера защитника Маркиньоса.

На протяжении нескольких минут, пока россиянину оказывали помощь, украинские комментаторы не скрывали своего ликования и выражали уверенность, что Сафонова заменят. Стерненко упражнялся, как ему казалось, в остроумии, заявив, что «голкипера прострелили и он теперь «трехсотый».

Сафонов после оказания помощи вернулся на поле и помог своей команде добыть победу. В серии послематчевых пенальти своей невозмутимостью он заставил нервничать игроков «Арсенала» Эберечи Эзе и Габриэла, которые пробили мимо ворот.

Французская газета L'Equipe отметила, что россиянин внес существенный вклад в победу ПСЖ в Лиге чемпионов.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов