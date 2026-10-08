Одинцовские врачи прооперировали женщину, сломавшую обе руки из-за падения с высоты собственного роста. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В хирургический корпус Одинцовской областной больницы поступила женщина с повреждениями обеих рук: пациентка неудачно упала с высоты собственного роста. Врачи диагностировали переломы дистальных отделов лучевых костей со смещением — травма, часто получаемая при попытке опереться на ладони.

Пациентку направили на госпитализацию в отделение травматологии и ортопедии. Врачи выполнили остеосинтез костей специальными титановыми пластинами и винтами. Стабильный остеосинтез позволяет сократить сроки внешней иммобилизации и раньше начать восстановление движений.

После успешной операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно. Уже на следующий день женщина начала двигать пальцами и разрабатывать суставы. В дальнейшем ей предстоит курс восстановительного лечения и постепенная разработка лучезапястных суставов в соответствии с рекомендациями врачей.