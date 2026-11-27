Автор комментария в интернете может быть привлечен к ответственности за оскорбление даже в том случае, если не использовал мат. Однако резкие высказывания и грубая критика сами по себе еще не считаются нарушением закона. Об этом ТАСС сообщила юрист, заместитель директора новосибирской юридической компании «Альтернатива» Екатерина Сорокина.

По статье 5.61 КоАП РФ оскорблением признается унижение чести и достоинства человека в неприличной или иной форме, противоречащей нормам морали и нравственности. Поэтому отсутствие нецензурной лексики не освобождает автора от ответственности. При рассмотрении дела учитываются содержание фразы, ее адресат и контекст публикации. Фиксированного перечня запрещенных слов не существует, подчеркнула специалист.

За обычное оскорбление гражданину грозит штраф от ₽3 тыс. до ₽5 тыс., за публичное, в том числе размещенное в интернете, — от ₽5 тыс. до ₽10 тыс. Кроме того, пострадавший вправе потребовать через суд компенсацию морального вреда.

В отдельных случаях комментарии могут повлечь уголовную ответственность. Заведомо ложные сведения, порочащие репутацию человека, могут расцениваться как клевета. За ее распространение в интернете предусмотрен штраф до ₽1 млн. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью также может стать основанием для уголовного дела, если у адресата были реальные причины опасаться ее исполнения. Максимальное наказание за такое преступление — до пяти лет лишения свободы. При этом не каждое эмоциональное высказывание считается уголовно наказуемой угрозой.

Сорокина рекомендует критиковать поступки и аргументы собеседника, не переходя на личности. Например, указание на ошибки в расчетах является оценкой доводов, а унизительные высказывания о внешности могут быть признаны оскорблением с учетом контекста.

Тем, кто столкнулся с оскорблениями или угрозами в сети, юрист советует сохранить комментарий, ссылку на публикацию, дату и сведения об авторе. По факту оскорбления можно обратиться в прокуратуру, а при угрозах — в полицию.

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