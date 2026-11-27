В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА разгромил «Спартак» со счетом 5:1. При этом главный тренер ЦСКА Игорь Никитин считает такой итог обманчивым.

Армейцы открыли счет в конце первого периода (Иван Дроздов). Во второй двадцатиминутке Райли Савчук, Дроздов и Марат Хайруллин (дважды) довели дело до разгрома. «Спартак» ответил единственной шайбой Данила Пивчулина в заключительном периоде.

«Если говорить объективно, то не думаю, что счет по игре. Мы удачно забили свои голы, но игра могла сложиться совершенно по другому сценарию. В такой игре нужно найти моменты и реализовать их. С другой стороны, эта победа не должна вводить нас в заблуждение», — сказал Игорь Никитин.

ЦСКА и «Спартак» в третий раз встречались в текущем чемпионате КХЛ. До этого две победы было у красно-белых (3:2, 2:0).

После победы над «Спартаком» ЦСКА возглавил турнирную таблицу во всей КХЛ. Армейцы набрали 46 очков в 30 матчах. Красно-белые занимают пятую строчку в Западной конференции КХЛ, заработав 35 баллов в 31 игре.