Постоянная усталость, сонливость, необъяснимые изменения массы тела и перепады настроения могут быть связаны с нарушениями функции щитовидной железы. При этом подобные симптомы не обязательно указывают именно на эндокринное заболевание: их причиной могут оказаться и другие проблемы со здоровьем. Об этом « Газете.Ru » рассказал хирург-эндокринолог, онколог, кандидат медицинских наук, основатель сети центров хирургии щитовидной железы «ТироВел» Виктор Макарьин.

Как пояснил специалист, проявления заболеваний зависят от того, насколько активно работает щитовидная железа и в каком количестве вырабатывает гормоны. Если их недостаточно, развивается гипотиреоз. При таком состоянии человек может постоянно чувствовать усталость и сонливость, сильнее мерзнуть, сталкиваться с сухостью кожи и запорами. Среди возможных признаков также увеличение массы тела, снижение работоспособности и ухудшение концентрации внимания.

При гипертиреозе, напротив, железа производит избыточное количество гормонов. Это может сопровождаться учащенным сердцебиением, дрожью в руках, повышенной потливостью и раздражительностью. Кроме того, у человека могут нарушаться сон и снижаться вес, даже если он не менял привычный рацион и уровень физической активности.

Особого внимания требуют изменения в области шеи. Поводом для обращения к специалисту могут стать появившиеся на ее передней поверхности уплотнения или припухлости, чувство давления, сложности при глотании, а также осиплость голоса, которая возникла без очевидной причины.

Вместе с тем даже несколько перечисленных признаков не подтверждают наличие заболевания щитовидной железы. По словам Макарьина, постоянная усталость и сонливость могут быть следствием недостатка сна, продолжительного стресса или анемии. Учащенное сердцебиение, в свою очередь, иногда связано с нарушениями сердечного ритма, тревожными расстройствами либо приемом определенных препаратов.

Не всегда нарушения работы щитовидной железы объясняют и появление лишнего веса. Ее гормоны действительно участвуют в регулировании обмена веществ, однако в большинстве случаев избыточная масса тела обусловлена другими причинами. Среди них врач назвал особенности питания и недостаточную физическую активность.

Гипотиреоз тоже может способствовать набору веса, однако прибавка обычно оказывается умеренной. В значительной степени она связана не с накоплением жировой ткани, а с задержкой жидкости в организме, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в России с 1 декабря изменится сбор за возврат билетов на поезда.