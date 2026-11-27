Подготовку автомобиля к зимнему сезону рекомендуется начинать с проверки шин, аккумулятора и технических жидкостей. При этом менять летнюю резину на зимнюю лучше заранее, не дожидаясь первого снегопада. Даже небольшое похолодание может привести к гололедице и сделать движение опасным. Об этом « Газете.Ru » рассказал руководитель управления оценки предметов лизинга ГК «Интерлизинг» Кирилл Осипов.

По словам специалиста, после установки зимних покрышек необходимо убедиться, что давление в них соответствует норме, протектор имеет достаточную глубину, а на самой резине нет повреждений. Не менее важно проверить аккумулятор. Если двигатель стал запускаться с трудом, лучше разобраться с причиной до наступления сильных морозов.

При низких температурах емкость аккумулятора снижается, тогда как для запуска двигателя требуется больше энергии. Поэтому автомобилистам стоит оценить уровень заряда батареи, осмотреть клеммы и проверить исправность генератора. При этом затрудненный запуск не всегда свидетельствует о необходимости покупать новый аккумулятор.

Отдельное внимание следует уделить системе очистки стекол. До первых заморозков летнюю жидкость в бачке омывателя нужно заменить на незамерзающую, а также проверить состояние стеклоочистителей. Если щетки оставляют разводы и полосы, видимость во время дождя и в темное время суток может существенно ухудшиться.

Кроме того, эксперт рекомендует убедиться в исправности обогрева зеркал и заднего стекла, проверить уровень охлаждающей жидкости и состояние тормозной системы. Сроки замены антифриза и тормозной жидкости, а также подходящую вязкость моторного масла необходимо подбирать с учетом рекомендаций производителя автомобиля.

Заранее стоит подготовить и комплект вещей, которые могут пригодиться в дороге зимой. В багажнике желательно держать скребок для стекол, щетку для снега, небольшую лопату, буксировочный трос и пусковые провода.

Перед продолжительной поездкой в холодное время года Осипов советует изучить прогноз погоды, взять с собой теплую одежду и проверить заряд мобильного телефона. Такие меры помогут подготовиться к возможным задержкам в пути и непредвиденным ситуациям на дороге.

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