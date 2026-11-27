Гражданин России выжил после падения с 15-го этажа жилого комплекса в курортной Паттайе. Мужчина упал в открытый бассейн, оборудованный на четвертом этаже этого же здания. Об инциденте сообщила тайская газета Daily News. Информацию передает ТАСС .

Происшествие случилось в одном из кондоминиумов на юге города. Прибывшие по вызову спасатели нашли возле бассейна 30-летнего россиянина. Он находился в тяжелом состоянии и получил множественные ушибы и ссадины. До приезда экстренных служб очевидцы успели вытащить пострадавшего из воды.

Мужчину оперативно доставили в одну из городских больниц. Сейчас его состояние не позволяет полиции получить необходимые объяснения о случившемся.

Сотрудники правоохранительных органов также осмотрели квартиру, в которой жил россиянин. Признаков борьбы или других явных следов конфликта в помещении не обнаружили. При этом полицейские нашли приспособления, предназначенные для употребления каннабиса.

По предварительной версии, мужчина мог потерять равновесие на участке здания, где проводились ремонтные работы. На этой площадке отсутствовали оконные рамы и ограждения балкона, что могло привести к падению.

Окончательную картину произошедшего правоохранители рассчитывают установить после того, как пострадавший придет в состояние, позволяющее провести с ним беседу.

Ранее эксперт рассказал, как подготовить автомобиль к зиме и избежать проблем в морозы.