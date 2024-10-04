ОЭЗ Подмосковья будут сотрудничать с ОАЭ и Турцией
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Подмосковные ОЭЗ будут сотрудничать с ОАЭ и Турцией. Соответствующий меморандум был подписан на Международном форуме ОЭЗ в Дубне, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Документ подписали представители свободных экономических зон Аджмана и Аданы. Со стороны региона подписи поставили представители четырех ОЭЗ: «Дубна», «Исток», «Кашира-Парк» и «Максимиха».
Основная цель меморандума — обмениваться услугами и опытом, развивать сотрудничество в сфере управления экономическими зонами.