Ограждения отремонтировали в шести городских округах Подмосковья

В шести городских округах Подмосковья восстановили ограждения на дорогах, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, сотрудники «Мосавтодора» привели в порядок ограждения в Можайске, Раменском, Дмитрове, Ленинском округе, Мытищах и Домодедово.

К примеру, в Мытищах отремонтировали ограждения в деревне Коргашино, в Раменском — на Северном шоссе, в Дмитрове — на территории села Внуково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии движения на путепроводе возле станции «Быково» в Раменском. Объект ввели раньше установленного срока.