Губернатор Воробьев: путепровод вблизи станции «Быково» в Раменском открыли досрочно

В Раменском округе досрочно открыли путепровод вблизи станции «Быково», его построили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Строительство объекта контролировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, старт движению дал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик вместе с жителями.

«Спасибо президенту [России Владимиру Путину] за то, что поддержал нашу просьбу построить путепроводы на самых интенсивных участках железной дороги, в том числе МЦД. Запуск МЦД значительно облегчил жизнь жителей Москвы и Подмосковья, но интенсивное движение поездов создало сложности на некоторых переездах. Сейчас благодаря президентскому проекту мы можем «расширить» эти сложные места», — сказал губернатор.

Местные жители поделились, что на переезде между поселками Быково и Удельная, который связывает Егорьевское шоссе с трассой М-5 «Урал», раньше растягивались большие пробки, водителям приходилось в среднем стоять по 1-1,5 часа. Строительство нового путепровода позволит пересекать железнодорожные пути за 10 минут.

Длина нового объекта составляет более 380 м, вместе со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселке Удельная и улицы Леволинейной в поселке Быково — 1,2 км. Для удобства пешеходов здесь обустроили тротуары и шумозащитные экраны. К концу 2025 года также возведут подземный переход.

В следующем году в Подмосковье также начнут возводить еще ряд путепроводов — в Балашихе (деревня Черное), Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.