Огромный склад строится на территории индустриального кластера в Домодедово

Огромный склад строится на территории индустриального кластера в Домодедовском округе. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится на территории парка «PNK парк Домодедово 2» с весны текущего года. Его площадь превысит 110 тысяч квадратных метров.

На данный момент объект готов примерно на 60%. Здесь провели земляные работы и создали фундамент, смонтировали колонные несущих конструкций. Завершить строительство планируется в январе следующего года.