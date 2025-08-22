Огромный триколор развернули в Павловском Посаде в рамках празднования Дня Государственного флага России
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде прошел флешмоб «Мы — Россия». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Государственного флага России, сообщили в администрации округа.
В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области до этого сообщили о тематических мастер-классах в МФЦ.
Праздник прошел у ДК «Павлово-Покровский». В его рамках выступила шоу-группа. Также к посетителям обратилась депутат местного Совета депутатов Наталья Золина.
После этого был развернут 10-метровый флаг России. В акции приняли участие молодежь округа и активисты «Молодой гвардии Единой России». Также гостям раздали ленты-триколоры.
