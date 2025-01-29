Около 1 тыс. спортсменов примут участие в Кубке Александра Легкова по лыжным гонкам

В открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» примут участие 1 тыс. спортсменов. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут в феврале в Наро-Фоминске. Участников ждут дистанции на 1, 3, 5 и 10 км. Стиль прохождения всех дистанций — свободный. В масс-старте смогут поучаствовать самые маленькие спортсмены — в возрасте до 8 лет.

Перед стартом Александр Легков проведет для всех желающих мастер-классы, а после финиша раздаст автографы.

Для участия в соревнованиях нужно подать заявку на сайте мероприятия. Регистрация продлится до 12 февраля.