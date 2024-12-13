Около 10 инвестиционных проектов в индустрии детских товаров реализуется в Подмосковье

«Суммарный объем инвестиций по этим проектам — более 19 миллиардов рублей. Часть предприятий уже работают и выпускают продукцию, другие проекты еще в стадии реализации», - отметила она.

Предприятия производят игрушки, площадки для игр, детское питание. К примеру, компания «Инфаприм» в Истре выпускает энтеральное питание и сухие молочные смеси для детей. В запуск проекта было вложено более четырех миллиардов рублей инвестиций. Компания «Лебер» занимается производством игровых площадок. Ее заводы открыты в Солнечногорске и Мытищах. Общий объем инвестиций в проекты составляет более 500 миллионов рублей.