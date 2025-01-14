Около 10 тыс. человек прошли медосмотры в Центре спортивной медицины НИКИ детства за год

Десять тысяч человек прошли медобследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства за прошлый год, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Учреждение расположено в Мытищах. Осмотр включает в себя консультации более десяти специалистов, а также анализы и диагностику. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации.

Средний возраст пациентов центра — от 7 до 16 лет. На прохождение комплексного обследования каждому спортсмену требуется не более трех часов.

В общей сложности в учреждении можно пройти обследование по 160 видам спорта.