Около 10 тыс. человек прошли медосмотры в Центре спортивной медицины НИКИ детства за год
В Центре спортивной медицины НИКИ детства за год обследовались 10 тыс. человек
Фото: [НИКИ детства]
Десять тысяч человек прошли медобследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства за прошлый год, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Учреждение расположено в Мытищах. Осмотр включает в себя консультации более десяти специалистов, а также анализы и диагностику. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации.
Средний возраст пациентов центра — от 7 до 16 лет. На прохождение комплексного обследования каждому спортсмену требуется не более трех часов.
В общей сложности в учреждении можно пройти обследование по 160 видам спорта.