Около 100 человек приняли участие в зимнем фестивале в Люберцах

Зимний фестиваль «Новогодние традиции» прошел в Люберцах
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
Около 100 человек приняли участие в зимнем фестивале «Новогодние традиции» в Люберцах. Мероприятие прошло в селе Верхнее Мячково в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».
«В гости пришли волшебники зимы — Снегурочка и Мишка. Дети были в полном восторге: водили хороводы, рассказывали стихи, получали подарки и загадывали заветные желания. Всех гостей ждал согревающий ароматный чай и сладкие угощения: пирожки, печенье, конфеты и мандарины — все было очень вкусно и по-домашнему», — рассказала глава округа Владимир Волков.
Фестивальные мероприятия стартовали 2 января и продлятся до 9 января. В этот период интерактивные программы для детей пройдут в 23 дворах.
