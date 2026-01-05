Около 100 человек приняли участие в зимнем фестивале в Люберцах

«В гости пришли волшебники зимы — Снегурочка и Мишка. Дети были в полном восторге: водили хороводы, рассказывали стихи, получали подарки и загадывали заветные желания. Всех гостей ждал согревающий ароматный чай и сладкие угощения: пирожки, печенье, конфеты и мандарины — все было очень вкусно и по-домашнему», — рассказала глава округа Владимир Волков.