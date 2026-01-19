Около 100 огнетушителей отправили из Балашихи в зону проведения СВО

Очередную партию гуманитарной помощи передали из Балашихи в зону проведения специальной военной операции. В состав груза вошли почти 100 огнетушителей, а также маскировочные сети, продукты и предметы первой необходимости.

В передаче помощи приняли участие глава округа Сергей Юров, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, начальник 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГПС Александр Костиков, а также руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

Необходимость в огнетушителях была озвучена на встрече главы округа с руководителями волонтерских организаций. На просьбу откликнулся 1-й пожарно-спасательный отряд.

Доставит помощь в зону проведения СВО руководитель волонтерского отряда «Быть Добру».

