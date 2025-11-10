Около 110 тыс. жителей Подольска прошли вакцинацию от гриппа

В Подольске прививки от гриппа поставили почти 110 тыс. взрослых жителей. Этот показатель составляет 64% от плана на текущий год — 171 тыс. взрослых, сообщили в администрации округа.

В целом в Подмосковье вакцинацию прошли более 3,8 млн жителей, рассказали до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В Подольске до конца месяца жители могут поставить прививку в поликлиниках. Кабинеты вакцинации принимают пациентов по будням с 08:00 до 20:00, а также по субботам с 09:00 до 14:00. Помимо этого, возле ТЦ, магазинов и МФЦ работают мобильные прививочные пункты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации.