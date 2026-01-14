Около 1,2 тыс. детей бойцов СВО посетили новогодние мероприятия в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде провели новогодние мероприятия для детей участников специальной военной операции. Их посетили около 1,2 тыс. ребят, сообщили в администрации округа.

Старт праздничному марафону дали в канун Нового года в ДК «Космос» в Пересвете. Мероприятие посетили свыше 100 детей. Для них организовали интерактивную программу и вручили им подарки.

Также новогодние представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами провели в ДК им. Ю. А. Гагарина, в образовательно-досуговом центре «Октябрь» в Сергиевом Посаде, в ДК «Горизонт» в поселке Реммаш и в театре «Театральный ковчег» в микрорайоне Семхоз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с зимними праздниками детей, которые приехали на масштабное ледовое шоу в Мытищах.