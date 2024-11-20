Около 13 тысяч медиков присоединились к программе компенсации аренды жилья в Подмосковье

Выплата поступает каждый месяц. Ее размер составляет двадцать тысяч рублей для одного специалиста или тридцать тысяч рублей для семьи медработников.

Получить выплату могут представители тридцати пяти должностей, у семей которых нет собственного жилья в Подмосковье и которые работают на полную ставку в медучреждении, подведомственном областному Минздраву. Для этого нужно подать онлайн-заявление на сайте госуслуг региона. Его рассмотрят в течение десяти рабочих дней.