Около 13 тысяч медиков присоединились к программе компенсации аренды жилья в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Порядка тринадцати тысяч подмосковных медиков присоединились к программе компенсации аренды жилья, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Выплата поступает каждый месяц. Ее размер составляет двадцать тысяч рублей для одного специалиста или тридцать тысяч рублей для семьи медработников.
Получить выплату могут представители тридцати пяти должностей, у семей которых нет собственного жилья в Подмосковье и которые работают на полную ставку в медучреждении, подведомственном областному Минздраву. Для этого нужно подать онлайн-заявление на сайте госуслуг региона. Его рассмотрят в течение десяти рабочих дней.