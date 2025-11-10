Около 15 литров крови собрали в Подольске в рамках донорской акции

В Подольске в рамках акции «Открытый день донора» было собрано около 15 литров крови. Мероприятие прошло в одном из гипермаркетов города. В нем приняли участие 30 человек.

Всего в этом году в Подмосковье провели более 280 выездных донорских акций, сообщили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

Акция в Подольске прошла в пятый раз. Ее организатор — Московский областной центр крови при поддержке «Национального фонда развития здравоохранения».

«Это наша добрая традиция. Сознательный шаг помощи тем, кто борется за жизнь. Приятно осознавать, что твой поступок может стать для кого-то целым миром, подарить будущее», – отметила организатор акции Вера Коледова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством региона тему диспансеризации.