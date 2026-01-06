Около 1,5 тыс. человек посетили «НеобыЧАЙный фестиваль» в парке имени Виктора Талалихина Подольска

«НеобыЧАЙный фестиваль» прошел в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Мероприятие посетили около 1,5 тыс. человек, сообщили в администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, что в Подмосковье этой зимой пройдет более 1 тыс. мероприятий.

На фестивале в Подольске организовали несколько локаций, на которых угощали чаем из самоваров и рассказывали о традициях чаепития. Также провели концерт и мастер-класс.

В павильоне «Сказочный лес» все желающие могли принять участие в мастер-классе, а главной точкой притяжения стала чайная станция. На танцевальной веранде прошла концертная программа с участием коллективов четырех подольских домов культуры: «Быково», ДК им. Лепсе, ДК «Романцево» и ДК ЗИО.

