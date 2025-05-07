Около 1,5 тыс. человек высадили деревья на центральной лесной площадке акции «Сад памяти» в Подмосковье
На главной лесной площадке акции «Сад памяти» в Рузе высадили 10,2 тыс. сосен
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадке деревьев на центральной лесной площадке в Подмосковье в рамках акции «Сад памяти». Об итогах первого дня мероприятия рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
Участок расположен на территории Нестеровского лесничества в Рузе. Его площадь составляет 3 га. В рамках акции на нем высадили более 10,2 тыс. сеянцев сосны. Уже через несколько лет эти молодые деревца станут лесом. Уход за ними обеспечат лесничие.
В рамках акции помимо посадки деревьев были организованы различные мастер-классы, концертная программа. На территории работала полевая кухня.
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