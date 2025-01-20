Около 1,5 тыс. нарушений устранили на дворовых и общественных территориях Подмосковья

В Подмосковье с начала года устранили уже около 1,5 тыс. нарушений во дворах и на общественных территориях, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чаще всего нарушения были связаны с наличием мусора на контейнерных площадках и в урнах. Таких дефектов зафиксировали более 5,7 тыс. Также были распространены следующие нарушения: вандальные надписи и неубранный снег.

Инспекторы ведомства регулярно проверяют территории на наличие нарушений. Все выявленные дефекты фиксируют и передают в работу коммунальным службам. Жители могут сообщить об обнаруженных нарушениях в территориальные отделы министерства.