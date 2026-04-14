Около 1,5 тыс. участников СВО посетили с экскурсиями предприятия Подмосковья
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье в рамках проекта «Промышленный туризм» на предприятиях провели экскурсии для 1,5 тыс. участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Проект реализуется с мая 2025 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В его рамках на подмосковных заводах прошло 185 экскурсий, которые посетили около 1,5 тыс. человек.
С января 2026 года подобные экскурсии посещают и старшеклассники со студентами. Вместе с ними число участников составило 1,8 тыс. человек.
В целом в проекте участвуют свыше 200 подмосковных предприятий. Трудоустроились уже порядка 80 человек.
