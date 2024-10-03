Около 1,6 тысячи незаконных граффити выявили по видеокамерам в Подмосковье за месяц

Порядка, 1,6 тысячи незаконных граффити и надписей выявили по камерам видеонаблюдения в Подмосковье за прошлый месяц. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве отметили, что общее число выявленных за сентябрь подобных нарушений на 22% меньше, чем в августе.

Больше всего нарушений выявили в Люберцах, Красногорске и Одинцово. Нарушителям может грозить до трех лет лишения свободы.