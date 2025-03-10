Около 1,7 тыс. детей прошли медосмотры в мобильном комплексе НИКИ детства с начала года
В мобильном комплексе НИКИ детства с начала года осмотрели 1,7 тыс. детей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года врачи передвижного комплекса НИКИ детства осмотрели порядка 1,7 тыс. детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Как отметили в ведомстве, за указанный период мобильный комплекс учреждения совершил 22 выезда в населенные пункты региона. По итогам медосмотров 29 пациентов были направлены в стационар НИКИ детства.
В составе бригады медучреждения — узкие специалисты, в том числе пульмонолог, аллерголог и нефролог. Медики проверяют состояние здоровья детей, у которых были диагностированы тяжелые патологии.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в медучреждения области закупят 32 новых рентген-аппарата С-дуга.