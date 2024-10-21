Около 18 тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах

Порядка восемнадцати тысяч жителей Подмосковья прошли вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах с момента старта кампании, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Передвижные комплексы открыты возле вокзалов и станций, торговых центров и мест с высокой проходимостью. Для вакцинации в таких пунктах требуются только паспорт и медицинский полис.

Перед вакцинацией врач проведет осмотр пациента. Если он не выявит противопоказаний, то сразу сделает прививку.

График работы мобильных комплексов представлен на сайте областного Минздрава.