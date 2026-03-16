Около 2 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года онкоскрининг полости рта прошли порядка 2 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Диагностика доступна в стоматологических поликлиниках региона. В ее рамках благодаря люминесцентной стоматоскопии удается своевременно выявить патологические изменения тканей полости рта.

В этом году по итогам диагностики у 27 человек обнаружили отклонения, которые требовали консультации онколога. Всех направили на дополнительные обследования.

