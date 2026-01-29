Около 240 человек примут участие в научной конференции в Дубне

В Дубне стартовала Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование». Ее участниками станут порядка 240 специалистов, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие проходит в Государственном университете «Дубна». Его соорганизатором выступает Объединенный институт ядерных исследований. В конференции участвуют представители ведущих научных и образовательных центров России и зарубежных стран.

В рамках мероприятия участники обсудят вопросы развития науки, реализацию мегасайенс-проекта NICA, нейтринную программу ОИЯИ, цифровые технологии и другие актуальные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Долгопрудном появится высокотехнологичный научный центр. Проект будет реализован совместно с МФТИ.