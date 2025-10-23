Около 2,5 тонны гуманитарной помощи отправили из Подольска в зону СВО

Из Подольска была передана очередная партия гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, вес которой составил 2,5 тонны. Об этом говорится в сообщении муниципальной администрации.

Груз передали жене и матери бойцов с позывными Быча и Пумба. Его доставят на Херсонское направление.

Председатель муниципального Совета депутатов и представитель Подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков передал автономный дизельный отопитель, бензиновый и конверторный генераторы, медикаменты и средства связи.

