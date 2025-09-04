Около 283 тыс. тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье с начала года

В Подмосковье стали производить больше кисломолочной продукции по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за семь месяцев текущего года в регионе произвели около 283 тыс. тонн указанной продукции. Этот показатель на 2,5% превысил результат за аналогичный период 2024-го.

В Подмосковье производят порядка 43% от общего объема кисломолочной продукции в ЦФО и 17% от общего объема в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об инвестиционных проектах в молочном животноводстве, которые реализуются в регионе.