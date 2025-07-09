Губернатор Подмосковья рассказал, какие инвестпроекты реализуются в молочном животноводстве

В Подмосковье реализуются 10 инвестиционных проектов в молочном животноводстве. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по производству сыра, йогурта, творога, мороженого, кисломолочных продуктов, молока и сухих сливок», — написал он.

Среди новых проектов — племзавод «Повадино» в Домодедове, МТФ «Елгозино» и колхоз «Петровский» в Клину, КФХ «Цветков» в Щелкове, агрофирма «Окская Нива» в Луховицах. Кроме того, проходят работы по возведению ГК «Агро-Центр» в Чехове, «Тиэйч — Рус Милк Фуд» в Волоколамском, «Агроинновация» в Лотошино, СП «Нива» в Серебряных Прудах, «Ступинская Нива».

Губернатор добавил, что в 2025 году в регионе на поддержку аграрного сектора направят почти 6 млрд рублей, в том числе из регионального бюджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.