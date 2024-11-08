Около 30 тысяч пенсионеров воспользовались бесплатной доставкой на диспансеризацию в Подмосковье

Порядка тридцати тысяч пенсионеров воспользовались бесплатной доставкой на диспансеризацию в Подмосковье с начала года, передает Министерство социального развития Московской области.

Бесплатная транспортировка в учреждения здравоохранения на медосмотр доступна жителям в возрасте от 65 лет, проживающим в селах. Мера поддержки оказывается в рамках нацпроекта «Демография».

Услуга предоставляется без подачи заявления: информация передается из поликлиники автоматически, и специалисты социальных учреждений сами связываются с пенсионерами. Доставка осуществляется на 54 брендированных автобусах.