Около 300 школьников из Подмосковья отдохнут в лагере «Литвиново» в весеннюю смену

В весеннюю смену, которая стартовала 5 апреля, в оздоровительном лагере «Литвиново» отдохнут почти 300 подмосковных школьников из семей с низкими доходами. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Для детей в лагере проведут спортивные соревнования, творческие мастерские и образовательные занятия и не только. В 2024 году в «Литвиново» также запустили новый проект — палаточный лагерь, он начнет свою работу с середины июня. Отметим, что обратиться за получением бесплатной путевки в лагерь можно в администрацию своего округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.