Около 300 тысяч школьников Подмосковья поучаствовали в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Свыше трехсот тысяч учащихся подмосковных школ поучаствовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 15% превышает результат за прошлый год. Тогда число участников из Подмосковья составило более 257 тысяч ребят.

Мероприятие было организовано в рамках нацпроекта для учащихся 1–9 классов школ. Общее число его участников по стране составило пять с половиной миллионов человек.

В ходе олимпиады ребята лучше всего справились с заданиями по безопасному поведению в транспортных средствах. Тяжелее всего дались задания про велосипеды и электросамокаты.