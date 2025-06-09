Около 3,2 тыс. детей начали посещать лагеря дневного пребывания в Подольске

В Подольске при школах открыли более 30 летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Их начали посещать около 3,2 тыс. ребят, рассказали в администрации округа.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области до этого отметили, что вожатые студенческих педагогических отрядов Подмосковья приступили к работе в детских оздоровительных лагерях по всей стране.

В Подольске лагеря открыли на базе 23 школ. Их посещают учащиеся 1–6 классов. Во всех лагерях было организовано двухразовое горячее питание. Смены завершатся 9 июля.

У каждого лагеря свое направление, но все объединены патриотической тематикой. Всего будет работать более 60 кружков и секций по интересам. В программе — игровые и познавательные мероприятия, концерты, патриотические акции, посещение музеев.

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