Около 360 млн руб поступило в бюджет Подмосковья с января за счет приватизации областного имущества

Около 360 миллионов рублей поступило в бюджет региона с начала года за счет приватизации имущества, которое находится в областной собственности. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

За период с января по ноябрь в регионе реализовали 126 объектов недвижимости в составе 26 лотов.

Кроме того, ожидается, что до конца года в бюджет поступит еще около ста миллионов рублей. В результате общий общий объем поступлений за год составит не менее 450 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Новшеством 2024 года стала реализация федеральной собственности в рамках переданных региону полномочий. К примеру, был реализован бывший детский лагерь «Зеленый Шум» в Лужках под Серпуховом. Это принесло муниципальному и областному бюджетам по 14 миллионов рублей.

Также в этом году выставили на торги главный дом усадьбы «Васино» в Чехове, который находится в неудовлетворительном состоянии. Стартовая цена объекта — один рубль.