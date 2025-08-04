Около 38 тыс. малых архитектурных форм отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

С января 2025 года в подмосковных дворах отремонтировали порядка 38 тыс. малых архитектурных форм. О промежуточных итогах работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К малым архитектурным формам относятся скамейки, урны для мусора, ограждения, а также игровые элементы на детских площадках.

За указанный период больше всего объектов отремонтировали в Пушкино, Балашихе и Луховицах — более 2,2 тыс., свыше 2 тыс. и около 1,9 тыс. соответственно.

Если во дворе требуется ремонт подобных объектов, следует сообщить об этом в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие пешеходные зоны будут благоустроены в области в этом году.