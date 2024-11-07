Около 40 млрд рублей направят на модернизацию объектов теплоснабжения в Подмосковье в 2025 году

Около сорока миллиардов рублей направят на модернизацию объектов теплоснабжения в Подмосковье в следующем году, передает Министерство экономики и финансов Московской области.

На эти средства в регионе построят и реконструируют 330 котельных, а также отремонтируют 490 километров сетей теплоснабжения.

Также на следующий год в области запланированы работы на 224 объектах водоснабжения и водоотведения. На эти цели направят свыше двенадцати миллиардов рублей. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 131 объект.

Тридцать три миллиарда рублей выделят на сферу дорожного строительства. Работы проведут на 86 объектах. Кроме того, отремонтируют 170 объектов дорожного хозяйства.